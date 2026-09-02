Amendă uriașă în Vâlcea pentru arderea componentelor auto. Un bărbat a încercat să recupereze cuprul din ele

Publicat 2 sept. 2026, 16:55 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost amendat cu 30.000 de lei de jandarmi, după ce a fost surprins în timp ce incendia componente auto provenite din dezmembrări. Fumul negru și dens i-a alertat pe oamenii legii, care au intervenit pentru a verifica sursa acestuia.

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