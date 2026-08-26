Economie· 1 min citire

Petrotel Lukoil, în procedură de insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea companiei

Lukoil

Lukoil

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 18:14

Compania operează rafinăria Petrotel de la Ploiești, iar decizia instanței urmărește declanșarea procedurii judiciare pentru gestionarea situației financiare a societății. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Judecătorii au desemnat provizoriu Dascăl Insolvency SPRL ca administrator judiciar. Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația insolvenței și va trebui să analizeze situația companiei și cauzele care au dus la apariția insolvenței.

Primul raport privind cauzele și împrejurările care au determinat situația societății trebuie depus până la 4 septembrie 2026.

Creditorii își pot depune creanțele

Procedura stabilește și calendarul pentru creditori. Data de 9 septembrie este termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, iar până la 29 septembrie trebuie verificată situația acestora și întocmit tabelul preliminar.

Tabelul definitiv al creanțelor trebuie finalizat până la 23 octombrie. Înainte de acest termen, pe 3 octombrie, este programată adunarea creditorilor.

Decizia poate fi contestată

Hotărârea Tribunalului Prahova poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare. Până la soluționarea eventualelor contestații, procedura de insolvență intră în etapele stabilite de instanță.

Petrotel Lukoil a depus cererea de deschidere a procedurii la Tribunalul Prahova pe 24 august 2026.

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