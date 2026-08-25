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Economie· 1 min citire
Sindicatele protestează la Ministerul Muncii. Cer creșterea salariului minim și deblocarea negocierilor colective
Foto arhivă
Sute de sindicaliști protestează, marți, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de măsurile de austeritate și de prevederile legii salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Protestatarii cer, printre altele, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.
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