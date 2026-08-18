Advertising
Economie· 2 min citire
UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru. Cum se luptă țările cu scumpirile de la pompă
UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru
Publicat18 aug. 2026, 09:44
Actualizat18 aug. 2026, 09:47
SursăRealitatea PLUS
În timp ce guvernele din Uniunea Europeană iau măsuri drastice după explozia prețurilor la pompă, România aruncă praf în ochi șoferilor. Premierul demis, Ilie Bolojan, a redus prețul motorinei cu aproximativ 68 de bani pe litru, prin reducerea accizei cu 20 la sută. Asta în timp ce Polonia a redus TVA și a stabilit prețuri maxime, iar Bulgaria a asigurat aprovizionarea cu țiței.
Citește și
- 11:36Prețurile au crescut din nou la pompă, la doar două zile de când Bolojan a micșorat acciza
- 11:23Fenomenele meteo extreme pun presiune tot mai mare pe bugetele Europei: cifre uluitoare
- 09:23Cărbunele furnizează aproape 19% din necesarul de energie electrică al ţării
- 09:17Resursele tradiționale de energie pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News