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UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru. Cum se luptă țările cu scumpirile de la pompă

UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru

UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat18 aug. 2026, 09:44
Actualizat18 aug. 2026, 09:47
SursăRealitatea PLUS

În timp ce guvernele din Uniunea Europeană iau măsuri drastice după explozia prețurilor la pompă, România aruncă praf în ochi șoferilor. Premierul demis, Ilie Bolojan, a redus prețul motorinei cu aproximativ 68 de bani pe litru, prin reducerea accizei cu 20 la sută. Asta în timp ce Polonia a redus TVA și a stabilit prețuri maxime, iar Bulgaria a asigurat aprovizionarea cu țiței.

În România, acciza la motorină a fost redusă cu 20 la sută, iar prețul la pompă a scăzut cu aproximativ 68 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc aproximativ 34 de lei. Oamenii sunt nemulțumiți, mai ales că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii august.

În Bulgaria, autoritățile estimează că prețurile carburanților vor scădea în următoarele luni, pe măsură ce piața revine la normal. Autoritățile bulgare spun că prelungirea licenței care permite companiilor să colaboreze cu rețelele de benzinării a ajutat la evitarea unei crize energetice și a unor probleme în aprovizionarea cu carburanți. Livrările de țiței sunt asigurate până la finalul lunii septembrie, iar negocierile pentru octombrie sunt în desfășurare.

Ungaria a renunțat la plafonarea prețurilor la carburanți, însă autoritățile nu au eliminat complet posibilitatea de a interveni pe piață. În cazul unei noi crize sau al unor creșteri puternice ale prețurilor, guvernul poate reactiva mecanismul de reglementare pentru a proteja consumatorii.

Iar Polonia a redus TVA-ul pentru benzină și motorină de la 23 la sută la 8 la sută, iar autoritățile au stabilit și un preț maxim zilnic. Măsurile sunt valabile cel puțin până la sfârșitul lunii, iar premierul Donald Tusk spune că prețurile au scăzut deja cu aproximativ 10 la sută, costul pentru stat fiind estimat la 116 milioane de euro. 

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