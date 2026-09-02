România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale înnoptărilor turistice. Minus de 6,7% în primul semestru din 2026

Publicat 2 sept. 2026, 12:17 Sursă Realitatea.net

România a raportat un recul semnificativ al numărului de înnoptări în structurile de cazare turistică în primele șase luni din 2026. Datele publicate de Eurostat arată că țara noastră a înregistrat o diminuare de 6,7%, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Cipru.

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