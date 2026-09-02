Economie· 2 min citire

Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani

Motorină

Motorină

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net

Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani în medie, după ce a intrat în vigoare măsura temporară de reducere suplimentară a accizei.

În capitală, aplicația Monitorului prețurilor indică în acest moment un minim de 9 lei și 97 de bani și un maxim de 10 lei și 3 bani, în funcție de lanțul de benzinării.

Șoferii alimentează de nevoie și spun că s-au obișnuit cu prețurile mari de la carburant, iar pe de altă parte, nu cred că reducerea care operează de azi va menţine prețul sub 10 lei la motorină pentru mult timp.

-: Este nesemnificativă scăderea cu 18 bani, 20 bani, în condițiile în care motorină era înainte de începerea războiului undeva în jur de 7 lei, 8 lei, deci 20 bani e egal cu 0.
-: E normal, eu niciodată nu mă uit pe motorină, dacă îmi place să mă plimb, știți cum e? Pun și motorină, nu mă uit s-a făcut 10,50, că e 11.

Credeți că influențează în vreun fel decizia oamenilor de a alimenta?

-: Nu, nu cred. Sunt persoane, pensionari, poate chiar, care să mai uită așa, dar în general, cine are servici și folosesc mașina.

La unison, șoferii susțin că nu există niciun fel de transparență a prețului de vânzare al carburanților în România și că acest lucru ar trebui să facă obiectul unor controale și a unor măsuri din partea autorităților.”

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