"e-Sănătatea Mea", platforma care reuneşte informaţii medicale, reţete, documente, devine disponibilă

Noul portal naţional digital - E-SănătateaMea - care reuneşte informaţii medicale, reţete, documente şi istoricul serviciilor decontate prin sistemul public - devine disponibil de marți.
Noul portal naţional digital - E-SănătateaMea - care reuneşte informaţii medicale, reţete, documente şi istoricul serviciilor decontate prin sistemul public - devine disponibil de marți.
Accesul persoanelor asigurate nu va fi condiţionat de folosirea noii Cărţi electronice de identitate, aşa cum era prevăzut - a anunţat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Platforma va avea 12 module - însă nu toate vor funcţiona de la început - şi este gândită astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informaţiile şi serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite.
Unul dintre obiective este ca pacientul să aibă acces mai simplu la propriul dosar medical online, fără să depindă de documente tipărite pentru fiecare informaţie. Casa Naţională de asigurări de Sănătate transmite că utilizarea portalului e-Sănătatea Mea nu este obligatorie - este un instrument alternativ, iar pacienţii care nu folosesc serviciile digitale pot în continuare să apeleze la metodele clasice.
Pentru a accesa noua platformă persoanele asigurate trebuie să-şi creeze conturi pe portalul ROeID pentru a avea identitatea digitală cu care se vor putea loga. De asemenea, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pot găsi pe site-ul CNAS documentaţia tehnică necesară pentru implementarea noilor funcţionalităţi în sistemele informatice.
Iar până la adaptarea aplicaţiilor, toată luna septembrie va putea fi folosit în continuare cardul naţional de asigurări de sănătate - mai transmite CNAS.