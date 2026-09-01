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Economie· 1 min citire
Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie
Acciza la motorină
Publicat1 sept. 2026, 09:11
Sursărealitatea.net
Ministerul Finanţelor majorează de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026.
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