Putin amenință cu un răspuns după sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina: „Este un secret militar”

Publicat 2 sept. 2026, 08:52 Sursă Realitatea.net

Vladimir Putin a evitat să spună dacă Rusia ia în calcul lovituri asupra unor obiective militare britanice, după ce Londra ar fi oferit Ucrainei acces la informații tehnice referitoare la rachetele Storm Shadow. Liderul de la Kremlin a afirmat, într-o conferință desfășurată în Kârgâzstan, că eventualul răspuns al Moscovei reprezintă „un secret militar”.

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