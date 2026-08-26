Advertising
Actualitate· 2 min citire
Bolojan îi pune pe români să plătească factura austerității. Furia din societate, tot mai mare pe fondul scumpirilor
Publicat26 aug. 2026, 09:41
Actualizat26 aug. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS
Românii plătesc tot mai scump pentru măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan! Taxele noi, accizele majorate și banii luați din buzunarele oamenilor pentru măriri de taxe i-au adus pe cetățeni în pragul disperării. Nimeni nu a scăpat neatins de deciziile lui Ilie Bolojan. Pensionarii abia fac față cheltuielilor, bugetarii încearcă din răsputeri să blocheze noul val de tăieri din salarii, fermierii și antreprenorii spun că sunt împinși către faliment, iar elevii din familiile sărace riscă să rămână fără burse în vacanțe. Guvernul demis continuă să vorbească despre așa-zisele „sacrificii necesare”, însă românii spun că nu mai au de unde să dea.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:422 turiști au fost cei care au transmis semnalul luminos SOS, marți noaptea, în Munții Bucegi
- 10:26ANM: Două zile cu vreme severă. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină
- 10:04Alertă în stațiunea Olimp, după semnalarea unei drone. Zona a fost izolată pe o rază de 500 de metri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News