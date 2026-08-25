Dosarul Nordis se extinde: 109 persoane au depus noi plângeri, iar prejudiciul trece de 14 milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 17:21

Procurorii au calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari, iar ancheta vizează noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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