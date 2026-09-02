Anca Alexandrescu, acuzații explozive despre TAROM: „Se dorește înjunghierea definitivă a companiei”

Publicat 2 sept. 2026, 13:16 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu susține că TAROM este împinsă spre o zonă critică, în timp ce se discută despre închiderea cursei spre Roma, vânzarea unor aeronave și cedarea unor rute. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu și cere salvarea companiei naționale.

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