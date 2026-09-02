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Actualitate· 1 min citire
Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Turiști, blocați aproape 10 ore
Oameni în aeroport
Publicat2 sept. 2026, 19:59
SursăRealitatea PLUS
Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Doar în ultimele 24 de ore, zeci de zboruri către aeroportul din Moscova au fost anulate sau amânate. Motivul invocat de autorități este: "situația spațiului aerian".
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