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Actualitate· 1 min citire
Bărbat din Vâlcea, dispărut de acasă. Poliția cere ajutorul populației
bărbat dispărut / foto: IPJ Vâlcea
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drăgășani desfășoară activități pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Voicești, județul Vâlcea, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.
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