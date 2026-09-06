Bărbat din Vâlcea, dispărut de acasă. Poliția cere ajutorul populației

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 14:21

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drăgășani desfășoară activități pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Voicești, județul Vâlcea, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

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