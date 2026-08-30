Avertisment de la Moscova: Rețeaua energetică a Ucrainei, ținta unor lovituri masive

Moscova a anunțat duminică intenția de a lovi sistematic infrastructura civilă și energetică a Ucrainei, prezentând noul val de bombardamente drept o reacție la atacurile ucrainene împotriva țintelor rusești, informează Politico.
Militarii ruși au adoptat o strategie atipică, anunțând în avans o nouă serie de bombardamente concentrate asupra rețelei energetice a Ucrainei. Printr-o declarație oficială distribuită pe rețelele de socializare, Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat începerea pregătirilor pentru aceste operațiuni de anvergură. Decomandată drept o măsură de retaliere, acțiunea este justificată de Kremlin ca un răspuns la atacurile recente ale Kievului asupra facilităților petroliere și industriale din Federația Rusă.
Val de atacuri nocturne și zeci de victime în regiunea capitalei
Paralel cu aceste avertismente, armata rusă a intensificat deja bombardamentele în zona Kievului. Conducerile militare de la Moscova susțin că au lovit o fabrică de materiale de construcții, despre care afirmă că adăpostea depozite de muniție, precum și o unitate de producție a dronelor de luptă.
Tensiunile au atins un punct critic în urma unei explozii devastatoare la un depozit din proximitatea capitalei ucrainene, eveniment soldat cu cel puțin 38 de decese. Drept replică, forțele ucrainene au lansat atacuri cu drone asupra nord-vestului Rusiei, provocând un incendiu de proporții la o rafinărie locală.
Sistemul energetic ucrainean, din nou în pragul colapsului
Noua serie de amenințări pune o presiune uriașă pe infrastructura critică a Ucrainei, deja grav avariată de la declanșarea conflictului. Tacticile de degradare a rețelei electrice și de termoficare au fost utilizate constant pentru a destabiliza populația civilă, lăsând comunități întregi fără căldură și lumină în perioadele cu temperaturi extreme.
În prezent, ambele tabere și-au extins spectrul de ținte la rază lungă, vizând de la hub-uri logistice și nave comerciale până la rafinării și instalații portuare, fapt ce accentuează riscurile pentru populația civilă din zonele de conflict.