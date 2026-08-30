Vizita secretă la Moscova. Ce i-ar fi propus șeful CIA lui Putin - PRESĂ

Publicat 30 aug. 2026, 14:55 Actualizat 30 aug. 2026, 14:56 Sursă Realitatea.Net

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova. Potrivit unor surse citate de publicația americană Axios, demersul ar face parte din eforturile administrației americane de a relansa negocierile și de a pune capăt războiului din Ucraina.

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