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Violențe după Corvinul – Dinamo, la Arad. Un angajat al Senatului, implicat în scandal

Violențe după Corvinul – Dinamo

Violențe după Corvinul – Dinamo

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 14:46
Sursărealitatea.net

Incidente violente au avut loc la finalul partidei Corvinul – Dinamo, disputată la Arad.

În altercație ar fi intervenit și un angajat al Senatului României.

Meciul Corvinul – Dinamo s-a încheiat cu noi incidente. Mai mulți ultrași dinamoviști s-au luat la bătaie între ei, iar jandarmii au intervenit pentru a separa cele două tabere. Potrivit stiripesurse.ro, unul dintre cei implicați în scandal ar fi fost Cătălin Jumuga, angajat al partidului AUR și al Senatului României.

Ultrașii dinamoviști nu s-au confruntat cu suporterii echipei gazdă, ci au ajuns să se bată între ei. Imaginile surprinse după meci arată mai mulți suporteri care au părăsit zona Peluzei Sud Dinamo și s-au îndreptat către alți membri ai galeriei.

Conflictul a escaladat rapid, iar forțele de ordine au intervenit pentru a-i despărți pe cei implicați.

Un aspect neobișnuit al incidentului de la Arad îl reprezintă implicarea unui angajat al Senatului României.

În momentul în care jandarmii au intervenit pentru a separa grupurile de suporteri și pentru a-i legitima pe cei implicați, unul dintre protagoniști le-ar fi cerut socoteală forțelor de ordine.

Acesta ar fi fluturat în fața jandarmilor o legitimație care atesta calitatea de angajat al Senatului României.

Persoana respectivă ar fi Cătălin Jumuga, angajat al partidului AUR și o persoană cunoscută forțelor de ordine din cauza unor incidente anterioare.

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