Armistiţiu între ruși și ucraineni, pentru reparaţii la centrala nucleară Zaporojie

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 14:58

Un armistițiu temporar a fost convenit de Rusia și Ucraina în jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de forţele ruseşti, pentru a permite realizarea unor reparaţii ce vor restabili alimentarea cu energie a instalaţiei, permiţându-i astfel să funcţioneze în siguranţă, a informat sâmbătă, 5 septembrie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

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