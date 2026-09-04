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Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Vâlcea. Un adult și un copil au fost găsiți carbonizați după un incendiu izbucnit într-o gospodărie
Incendiu în Vâlcea/ Sursa foto: ISU Valcea
Publicat4 sept. 2026, 07:03
SursăRealitatea.net
Un incendiu izbucnit joi seară într-o gospodărie din comuna Livezi, județul Vâlcea, s-a soldat cu moartea a două persoane. Pompierii au găsit carbonizați un adult și un copil într-o anexă cuprinsă de flăcări.
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