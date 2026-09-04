Actualitate· 1 min citire

Tragedie în Vâlcea. Un adult și un copil au fost găsiți carbonizați după un incendiu izbucnit într-o gospodărie

Incendiu în Vâlcea/ Sursa foto: ISU Valcea

Incendiu în Vâlcea/ Sursa foto: ISU Valcea

Scris deMădălina Cristea
Publicat4 sept. 2026, 07:03
SursăRealitatea.net

Un incendiu izbucnit joi seară într-o gospodărie din comuna Livezi, județul Vâlcea, s-a soldat cu moartea a două persoane. Pompierii au găsit carbonizați un adult și un copil într-o anexă cuprinsă de flăcări.

Tragedie joi seară în județul Vâlcea. Un adult și un copil au fost găsiți carbonizați după ce un incendiu a cuprins o anexă dintr-o gospodărie din comuna Livezi, satul Paraienii de Jos. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Stației Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, anexa ardea generalizat.

Ce au găsit pompierii la locul incendiului?

Echipajele de intervenție au constatat că întreaga anexă era cuprinsă de flăcări. În interior au fost descoperite două victime carbonizate.

„Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că arde generalizat o anexă şi au identificat, din nefericire, 2 victime carbonizate (un adult şi un minor)”, a transmis ISU Vâlcea.

În ciuda intervenției pompierilor, cele două persoane nu au mai putut fi salvate.

Unde s-a produs incendiul?

Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din comuna Livezi, satul Paraienii de Jos, județul Vâlcea. Pentru stingerea focului au fost mobilizate două autospeciale din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea. Incendiul a fost lichidat de pompieri.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe