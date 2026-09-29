Călin Georgescu ajunge la Curtea de Apel București. DIICOT cere arestarea preventivă

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Călin Georgescu ajunge marți, 29 septembrie, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București , într-un termen important pentru situația sa juridică. Instanța analizează contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a stabilit ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în libertate, sub control judiciar.