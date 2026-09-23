Benzina a trecut de 10 lei, motorina se apropie de 11 lei. Economiștii avertizează asupra efectelor în economie

Economiștii avertizează că firmele cu marje mici ar putea ajunge în dificultate dacă prețurile carburanților continuă să crească.
Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru, iar motorina se apropie de 11 lei, după o serie de scumpiri înregistrate în ultimele zile. Creșterea prețurilor pune presiune pe șoferi, fermieri și transportatori și poate duce la scumpiri în lanț pentru bunuri și servicii.
Benzina a trecut de 10 lei
La unele stații din București, benzina standard a ajuns la 10,05 lei pe litru. La nivel național, prețul mediu pentru benzina standard este în jurul valorii de 9,99 lei, în timp ce motorina standard se apropie de 11 lei pe litru.
Comparativ cu septembrie 2025, costurile suportate zilnic de șoferii români pentru carburanți au crescut semnificativ. Estimările prezentate în analiza citată indică o diferență de aproximativ 71 de milioane de lei pe zi față de aceeași perioadă a anului trecut.
Fermierii resimt scumpirea motorinei
Majorarea prețurilor afectează direct activitățile agricole, unde motorina reprezintă una dintre cheltuielile importante. Un fermier din apropierea Bucureștiului a declarat că a fost nevoit să vândă animale pentru a putea cumpăra combustibilul necesar lucrărilor agricole.
Producția fermei sale de vaci ar fi scăzut cu aproximativ 20%. Motorina este utilizată intens în această perioadă pentru pregătirea terenurilor, semănat și recoltare, ceea ce crește presiunea asupra fermierilor.
Transportatorii se confruntă cu costuri mai mari
Scumpirea carburanților se transmite și către transporturi și logistică. Costurile suplimentare pot ajunge ulterior în prețurile produselor și serviciilor, deoarece firmele includ cheltuielile cu combustibilul în tarifele finale.
Presiunea este resimțită în întreaga economie, iar firmele care nu pot transfera integral aceste costuri către clienți riscă să își reducă activitatea sau să renunțe la anumite operațiuni.
Acciza redusă la motorină, până la finalul lunii
Statul a menținut în perioada 16-30 septembrie reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura are rolul de a limita efectele scumpirilor asupra transporturilor și asupra economiei.
În ciuda acestei intervenții, prețurile au continuat să crească. Datele disponibile pentru 23 septembrie indică valori cuprinse între 9,93 și 10,05 lei pentru benzina standard și între 10,91 și 10,99 lei pentru motorina standard, în funcție de stație.
Presiunea se poate transmite în prețurile produselor
Scumpirea combustibililor nu îi afectează doar pe șoferi. Transportul mărfurilor, lucrările agricole și distribuția produselor depind de motorină și benzină, astfel că majorarea costurilor poate ajunge treptat în prețurile plătite de consumatori.
Economiștii citați de Observator avertizează că, dacă trendul continuă, efectele se pot extinde de la reducerea consumului până la dificultăți financiare pentru unele companii și pierderea unor locuri de muncă.