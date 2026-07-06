Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României la Summitul NATO

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 07:26

Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României, condusă de Preşedintele Nicuşor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara.

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