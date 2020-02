Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat ca in mai multe judete din tara va avea loc o campanie de impadurire masiva numita Romanii PLANTEAZA: O PADURE CAT O TARA!

“(…) peste 1100 de pepiniere ale Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA si sute de pepiniere ale ocoalelor silvice private sunt pregatite cu peste 50 de milioane de puieti pentru intregul program de anul acesta. Circa 33 de milioane dintre acestia vor porni in urmatoarele zile spre cele 13.000 de santiere active in campania de primavara. Apoi, aceleasi pepiniere vor livra alte aproape 20 de milioane de puieti in campania de toamna. Statistic vorbind, daca ar fi sa facem o medie zilnica de puieti plantati in primavara, aceasta ar fi de jumatate de milion de puieti pe zi”, a declarat ministrul Costel Alexe.

Cele 13.000 de santiere de impadurire deschise in campania de primavara sunt dispuse la nivel national, in toate judetele tarii. Numarul cel mai mare de puieti va ajunge in judetele: Maramures, Cluj, Suceava, Brasov, Sibiu, Harghita, Bistrita, Arges si Valcea.

“Precizam ca, in cadrul celei mai mari campanii de impadurire din ultimul deceniu vor fi plantate peste 2500 de paduri de la ZERO si completate alte 7000 de paduri tinere. Cele mai multe paduri plantate de la ZERO vor fi in judetele: Suceava (360), Maramures (140) si Sibiu (90). Totodata, campania cuprinde si inceperea lucrarilor la centura verde a municipiului Oradea (65 ha), dar si la perdeaua de protectie a autostrazii A2 din judetul Constanta (24 ha)”, se arata intr-un comunicat al Ministerului.

Vor fi impadurite si terenurile degradate, de la nivelul unitatilor administrativteritoriale, identificate cu sprijinul ACOR, in baza unui protocol de colaborare semnat cu MMAP.