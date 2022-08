„Incendiul se manifesta in Punctul Izvorul alb, pe o suprafata estimata la 45 ha. Ard buturugile dintre brazi si vegetatia uscata cu posibilitatea de extindere spre coama muntelui, in zona golului alpin. Echipele de pompieri au ținut incendiul sub supraveghere pe timpul nopții, operațiunea de stingere fiind reluata in această dimineață după izirea zorilor. Pe lângă fortele existente la locul incendiului, in această dimineață se suplimenteaza fortele cu 38 de pompieri. Aceștia se deplaseaza spre locul incendiului cu mai multe autovehicule”- ISU Vâlcea