Dacia a decis un calendar pentru reluarea productiei, pe baza de voluntariat, dupa ce producatorul auto a implementat o serie de maasuri de protectie a angajatilor, anunță Realitatea.NET.

O prima etapa a reluarii muncii de productie e pevazuta pentru astazi, 21 aprilie, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa demareze activitatile ambelor uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule.

„In acord cu partenerii sociali si din respect pentru protejarea si siguranta angajatilor, toate masurile sanitare de protectie in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv activitatea de fabricatie derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni. Astfel, incepand cu data de 21 aprilie, activitatile de productie ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat: Uzina Mecanica si Sasiuri este pregatita sa redemareze activitatea in echipa redusa de lucru; Uzina Vehicule va relua productia in departamentul Presaj, in doua schimburi”, arata un comunicat publicat pe site-ul companiei.

În 4 mai vor începe activitatile ambelor uzine, precizeaza compania.

Reprezentantii Dacia spun ca pe tot parcursul perioadei in care activitatea de productie a fost intrerupta au fost definite si aplicate masuri pentru a proteja angajatii in perspectiva revenirii acestora la lucru.