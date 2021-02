Cu imaginație, culori și studiul artei sacre Elena Filip, o tânără din Râmnicu Vâlcea, îmbină picura, gastronomia și experiența creațiilor colorate pe care le realizează. Fie tablouri, globuri de săbători, haine sau spații pictate, fie gastronomia, unde preferă să obțină preparate spectaculoase. În bucătăria restaurantului său și al soțului. Pictura este o surpiză în viața sa, pentru că a descoperit- o atunci când soțul i- a oferit în dar un bloc pentru desen și culori tempera.

Care este poveste ta?

Cum un cadou ti- a schimbat viata?

Povestea mea artistica, in special, nu este una clasica, eu nu pictez din copilarie ca multi artisti care isi descopera talentul de mici! Cu toate ca mama imi spune mereu ca pictam fumos încă de la vârsta de 2 ani … apoi am pictat in scoala la orele de desen dar nu le- am dat importanta foarte mare!

Un cadou din partea sotului mi- a schimbat însă viziunea despre viata, despre mine! Este o intamplate haioasa : în urmă cu 10 ani eram insarcinata cu prima noastra fetita si, navand activitate, sotul s-a gandit sa imi faca drept cadou un bloc de desen si culori tempera.. a fost o gluma! In acea seara am pictat un peisaj uitandu- ma la tabloul din perete si mi- a iesit foarte asemanator.

Aceasta intamplare m-a stimulat sa continui sa fac asta si am inceput usor usor cu picturi pe pereti, pe panza , pe sticla, pe haine…

Dar cel mai imporatant sentiment legat de arta l- am avut in 2014, cand m- am apropiat de Dumnezeu! Atunci am simtit ca vreau sa pictez icoane, biserici … Credinta m-a impins sa fac facultatea de arta cu specializare in „Arta Sacra”.

Cum si au lasat amprenta asupra ta studiile despre pictura?

Am facut facultatea strict pentru a invata sa zugravesc icoane, dar in timpul studiilor am invatat multe altele: restaurare, pictura bisericeasca, despre vietile Sfintilor…



Dumnezeu mi- a îmbinat viata de familie cu Studiile. În primul an de facultate am aflat că voi fi din nou mămică, de fetiță, iar in ultimul an de master am dat nastere baiețelului nostru.

Cum iti alegi subiectele?



In primul rand vreau sa subliniez faptul ca intotdeauna pictez in functie de strea interioara pe care o am, daca am alte ganduri sau vreo perioada in care rezolv alte lucruri, nu pot picta. Aleg subiecte care vor incanta, vor placea publicului! Cand pictez pentru mine prefer sa ma linistesc cu o icoana.

Am ales, de exemplu, inainte de Craciun, dupa o pauza de aproape 2 ani, sa pictez globulete si au prins foarte bine.

Talentul tau artistic se regaseste in gastronomie. Ce te inspira?

Da este adevarat. De mai bine de un an , am deschis impreuna cu sotul un Pub unde servim si mancare.



M- a inspirat experienta mea artistica in bucatarie, imbinandu- se perfect cu dorinta de a face ceva pe gustul oamenilor.

Arta si gastronomia se imbina perfect fiind doua lucruri diverse care urmaresc acelasi scop!! Ambele creeaza, ambele bucura!



Care este preparatul de care esti cel mai mandra si in care ai imbinat gastronomia cu arta?

La inceput am avut preparatul -vedeta black burger (black angus). Nu m- am gandit sa fac dintr- o cafenea un pub, dar usor usor, inca lucram la asta, ne- am extins cu preparatele, avand simtul creatiei si dorinta de a incanta gusturile clientilor.



Suntem la 20% din ceea ce dorim sa realizam. Imi doresc cu adevarat sa transformam Cafeneaua in FoodArt!!

Preparatul care il ador sunt midiile in sos de vin.

Sunt pictori sau chefi celebri care te -au influentat in bucatarie?

Da, o pictorita cu un gust artistic foarte puternic, Frida Kahlo, cea mai celebra pictorita mexicana! M-a impresionat iubirea ei pentru gastronomie in aceeasi masura ca si pictura!. Si- a trait viata dupa propriile reguli.

A fost scrisa o carte cu 100 de retete pregatite de ea, mai ales la petreceri.

Care au fost reactiile publicului, clientilor la lucrarile tale, expuse în interiorul restaurantului?

In general bune, desi, m-as fi bucurat sa primesc si critici sau sugestii, asta m- ar ambitiona mai tare. Multi imi spun ca vor sa le pictez , dar din pacate nu ma ajuta timpul, avand si copii micuti este mai greu acum sa mi dedic zilnic timp pentru pasinunile mele.

Care sunt planurile tale artistice pentru 2021?

Cu cea mai mare sinceritate dorinta mea ar fi, ca in fiecare an, sa mi dedic mai mult timp pasiunilor ..sa decorez Pub-ul cu lucrari frumoase. Dar planurile pe anul 2021 mă arunca direct in bucatarie, doresc sa fac multe schimbari. Cu Dumnezeu si ce vrea El!

Sursa: Realitatea de Valcea