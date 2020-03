Programul CAII Romaniei a reluat și în acest an sesiunea workshop urilor de dresaj, cu lucru în teren.

Numele celebrului actor român Denis Ștefan, inițiatorul Programului „Caii României”, s- a regăsit în prim planul evenimentului organizat în acest weekend la marginea pădurii Snagov, la Arkadia Horse Club.

Actorul este și cel care, cu răbdare și muncă a reușit, în mai puțin de un an, să îmblânzească un cal năravaș, care nu lăsa pe nimeni să se apropie, Uma, alături de care a participat apoi la cea mai mare competitie de dresaj western din Europa.

Așa cum el însuși a declarat creativitatea din actorie și puterea de adaptare l- au făcut să creeze și de această dată un eveniment apreciat.

După cele două zile de antrenamente, liniștea, relaxarea și plăcerea oferite de compania cailor se putea citi pe fețele participanților, de la cel mai mic la cel mai mare.

„Ca regulă generală, dacă reușești să înțelegi caii, vei deveni un om mai bun și în alte arii ale propriei personalități” spunea actorul care a decis în acest fel să îi ajute pe oameni, încurajând terapia prin echitație.

Programul a debutat sâmbătă cu antrenamente in manej.

Duminică participanții s- au bucurat de un nou curs de 4 ore în pădure.

Toate, sub atenția neîntreruptă a actorului.

„Aceștia au învățat să abordeze diferite obstacole naturale, să pregatească mental calul pentru lucru și să facă antrenament în formație, o deprindere fundamentală în antrenamentul unui cal pregătit să meargă în teren” a declarat Denis Ștefan.

I- au fost alături doi asistenți coordonatori din cadrul programului de dresaj: Diana Manafu și Ștefan Comșa.

Descoperind tainele calariei inca din 2004, actorul a continuat să își imbunatateasca abilitatile, invatand si practicand diferite discipline ecvestre care l-au ajutat de-a lungul timpului in rolurile sale din filme si emisiuni tv.

Astfel, antrenandu-se impreuna cu cei mai buni cascadori romani, a practicat djigitul – cascadoriile calare, artele martiale ecvestre – manuirea oricarei arme de pe cal, dresajul artistic.

Cautarile actorului nu s-au oprit aici, din 2010 fiind un practicant al tirului cu arcul calare si antrenandu-se in scoala maestrului si campionului neinvins LAJOS KASSAI, din 2011 fiind si reprezentantul scolii pentru ROMANIA si participand la competitiile de acest gen organizate de scoala in care Denis reprezinta Romania.

Cu trecerea anilor actorul a devenit din ce in ce mai dedicat acestui hobby si in 2012 a lansat PROGRAMUL CAII ROMANIEI.

Programul Caii României este un proiect care se adresează, în principal, noilor proprietari de cai și oferă informații despre cum își pot educa singuri propriul animal.

Programul de dresaj are mai multe ramuri: consultanță pentru achiziționarea cailor, servicii de dresaj pentru caii tineri sau recuperare comportamentală pentru cei mai maturi prin metoda dresajului comportamental.

Actorul paricipă la workshop-uri în țară și demonstrații menite să învețe participanții tehnici de dresaj pe care nu le pot învăța într-un centru clasic de echitație.

Experienta acumulata pe platourile de filmare l-a ajutat in organizarea diferitelor workshop-uri si demonstratii ecvestre, in care acesta si-a putut impartasi opiniile si metodele utilizate in dresura cailor, fiecare dintre aceste evenimente fiind gandit in asa fel incat publicul larg sa obtina informatii concrete despre felul cum se poate educa propriul cal.

A participat la sesiuni de antrenament cu doi renumiti antrenori : JOEDY CUNNINGHAM (cowboy american specializat pe horsemanship si dresaj de ranch) si VERN SAPERGIA (campion canadian de reining).

Activitatea internatională a lui Denis Ștefan a capatat amploare in 2017 cand a fost invitat in Cipru, unde a susținut mai multe workshop-uri si sesiuni private de dresaj, lucrand indeosebi cu cai recuperati din circuitul curselor de galop.

Antrenamentele și workshopurile susținute de actor continuă și în acest an pentru pasionații de echitație.