Scandalul achizitiei de vaccinuri din pandemie a explodat, iar DNA a deschis un dosar prin care se anunță să cadă multe capete, responsabile cu achiziția din perioada respectivă. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății a pasat vina in curtea fostului premier din acea perioada și a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că decizia de a cumpăra cantitatea imensă de vaccinuri a aparținut lui Florin Cîțu. Această situație paradoxală a fost comentată de Miron Mitrea în cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea Plus.

Are legătură inițierea acestui dosar cu alegerile de la anul?

„Orice are legatura cu alegerile de la anul. Orice se petrece la nivel înalt în Romania si in Europa, are legatura. Pana acum am vazut partide care faceau parte dintr-o coalitie de guvernare dar se comportau ca partide de opozitie. Am vazut politicieni multi, parlamentari, care fac parte din grupuri ale unor partide care sprijina guvernul, fiind extrem de puternic opozanti. Este prima oara in viata mea, si scuza-ma ca ma pufneste rasul, cand vad un cetatean roman, care face pe opozantul pentru perioada in care era la guvernare.

Este absolut hilara pozitia domnului Voiculescu. Domnule Voiculescu, lasand la o parte puseul de ras care ma apuca cand aud un de un ministru care nu stia nimic, ministrul Sanatatii care nu stia nimic despre ce se intampla cu vaccinarea. Daca e adevarat, e extraordinar de grav. E mai grav daca au pus manuta la vaccin. E mult mai grav”, a spus Miron Mitrea.

Paradoxul foștilor oficiali care spun că erau în opoziție

„Cel care a semnat in mod cert, nu a semnat nici premierul, nici ministrul Sanatatii, probabil ca de la una dintre autoritatile aflate in subordinea ministerului, au semnat, directori ce sunt pe acolo. Decizia politica, si sunt convins ca aceasta decizie a fost scrisa in documente, a fost luata de guvern. Este pentru prima oara cand vad un politician care a fost ministru facandu-se opozitie. Ba vad ca si Citu zice ca nu stia nimic, habar n-avea.

Cea mai mare problema a Romaniei in pandemie a fost pandemia. Problema cea mai mare a fost cum ii tratam pe cei bolnavi si cum prevenim. S-au impartit in doua. Au facut acea publicitate penibila. Nebunia este ca ei refuza acum sa-si asume responsabilitatea. In loc sa spună „Domnule, in momentul respectiv erau foarte multi morti”, incep sa spuna „Eu nu am stiut”.

Deci daca tu n-ai stiut Citu, tu n-ai stiut Voiculescu inseamna ca voi considerati astazi ca cele 35 de milioane de doze care au venit in tara, cele 20 de milioane comandata sunt cam multe. Dar ati fi avut cum sa va aparati daca erati onesti. Este prima oara cand vad ca un ministru si prim ministru spunand ca erau in opozitie”, a mai spus Miron Mitrea.