Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat rezultatul final în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020.

PMP şi Pro România nu au obținut voturi pentru a depăşi pragul electoral.

Noii Senatori ai județului Vâlcea: Claudia Mihaela Banu (PNL), Bogdan Matei (PSD).

Noii deputaţi ai județului Vâlcea: Cristian Buican, Laurenţiu Cazan – PNL, Marian lazăr – USR-PLUS.

Ştefan Ovidiu Popa, Daniela Oteşanu, Eugen Neaţă – PSD;

La nivel naţional

Camera Deputaţilor

PSD – (1.705.777 voturi) – 28,90 %

PNL – (1.486.401 voturi) – 25,19%

USR PLUS – (906.962 voturi) – 15,37%

AUR – (535.828 voturi) – 9,08%

UDMR – (339.030 voturi) – 5,74%

PMP – (284.501 voturi) – 4,82%

Pro România – (241.267 voturi) – 4,09%

PER – (65.807 voturi) – 1,12%

PPU-SL – (59.465 voturi) – 1,01%

PRM – (32.654 voturi) – 0,55%

Senat

PSD – (1.732.276 voturi) – 29,32%

PNL – (1.511.225 voturi) – 25,58%

USR PLUS – (936.862 voturi) – 15,86%

AUR – (541.935 voturi) – 9,17%

UDMR – (348.262 voturi) – 5,89%

PMP – (291.484 voturi) – 4,93%

Pro România – (244.225 voturi) – 4,13%

PER – (78.654 voturi) – 1,33%

PPU-SL – (70.536 voturi) – 1,19%

PRM – (38.474 voturi) – 0,65%

Rezultate finale – Vâlcea:

Camera Deputaţilor:

PSD – 39,89%

PNL- 27,23%

USR PLUS – 9,12%

AUR – 8,14%

PMP – 5,08%

Pro România – 3,71%

PER – 1,94%.

UDMR – 0,40%

Senat:

PSD – 39,56%

PNL- 27,73%

USR PLUS – 9,03%

AUR – 8,46%

PMP – 4,64%

Pro România – 3,75%

PER – 2,14%.

UDMR – 0,44%

Numărul total al voturilor valabil exprimate la nivel naţional a fost de 5.901.915, prezenţa la vot fiind de 33.24%, cea mai scăzută după 1990.

La Vâlcea, 110.110 alegători s-au prezentat la urne (din cei 335.732 înscrişi pe liste electorale permanente).

Sunt cu aproximativ 70.000 mai puţini decât vâlcenii care au votat pe 27 septembrie, la alegerile locale.

Pe liste suplimentare au votat 10.444 vâlceni

1.196 vâlceni au folosit urna specială.

Sursa: Realitatea de Valcea