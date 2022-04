Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat marți de ce a decis suspendarea participării la târgurile de turism după ce România a fost făcută de râs la New York. Ministrul a explicat și ce sancțiuni urmează să fie date, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, la Raport de Zi, cu Ana Maria Păcuraru.

Ministrul Daniel Cadariu a anunțat suspendarea participării la târgurile internaţionale a României şi anchete disciplinare în cadrul Direcţiei Generale Turism după scandalul standului de la Târgul de turism de la New York. Astfel că participarea la târgurile internaţionale de turism, cu stand de ţară, va fi regândită şi asumată de Consiliul de Brand Turistic Naţional (CBTN) şi de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), iar acţiunile de promovare a destinaţiei România pe pieţele externe vor fi reluate doar în baza conceptelor aprobate de cele două consilii, a spus Daniel Cadariu, în exclusivitate, la Raport de Zi, cu Ana Maria Păcuraru.

Întrebat câte târguri vor fi suspendate în acest an în lunile ce urmează, Daniel Cadariu a anunțat că „sunt 17 manifestări la care ar fi trebuit să participăm, din care două în România. Mai sunt în discuție șapte astfel de propuneri, una în România, în toamnă, două în luna mai, patru în cursul lunii noiembrie”.

Despre prestația dezastruoasă de la New York și cei 8.000 de dolari cheltuiți, ministrul Daniel Cadariu a declarat că „nu târgul este vinovat, ci modul cum ne-am prezentat noi. Într-adevar, s-au cheltuit pe taxa de participare si taxa de închiriere. Am făcut ieri analiza în minister, în cursul acestei dimineți, de la ora 10.00 i-am rugat pe cei din domeniul turismului să avem o discuție. În urma analizei, am decis să suspendam temporar participarea României la târgurile internaționale, până găsim o soluție și avem garanția că reprezentarea pe viitor se va face in conditii profesioniste. Că ne place sau nu, ce s-a arătat acolo este penibil, total neprofesionist. Detaliile le vom avea dupa ancheta comisiei de disciplină, ce se va întruni săptămâna viitoare, inclusiv cu atașații de la New York”, în exclusivitate, la Raport de Zi, cu Ana Maria Păcuraru.

„Am înțeles că o discuție similară a fost și în 2019, organizarea făcută de aceeași firmă, dar la los Angeles, cu aceleași consecințe”, a mai spus ministrul Cadariu.

„Nu înțeleg de ce nu am fost informat pentru a preveni așa ceva. Acolo au fost doi reprezentanți din minister, doi atașați și un consul și, din păcate, un singur reprezentant din domeniu”, a adăugat ministrul Turismului.

Întrebat dacă știa despre prezentarea de la Târgul de la New York, ministrul a spus că „evident că nu stiam, daca stiam, nu permiteam așa ceva. Ministerul nostru are patru departamente, dacă știam din timp, evident că aș fi căutat soluții cu cei din domeniul turismului. (…) Am avut discuții și cu cei din consiliul de brand și din consiliul consultativ să prezinte săptămâna viitoare o nouă procedură coerentă care să arate cum va fi înainte de participare”.

Daniel Cadariu a explicat că nu știe „cine din minister a fost responsabil de târgul de turism, de aceea am făcut o anchetă. Culpa e mai amplă, nu numai a departamentului de marketing, fie ca discutam de oamenii din minister, fie de cei de la nivel diplomatic. Sper că pentru ce se va întâmpla de acum înainte vom avea procedură, daca nu, preferăm să rămână suspendate aceste participări, pentru a nu mai fi situații ca la târgul din martie”.

Ministrul Turismului a fost invitat să dea explicații și în Parlament după dezastrul de la New York, în care România s-a prezentat cu un stand cu imagini printate pe coli A4, prinse cu cleme pe o draperie neagră, întinsă peste niște mese, sub titlul „Romania, Explore The Carpathian Garden”.