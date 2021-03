Sebastian Fârtat, Prefectul județului Vâlcea, a fost reînvestit în funcție prin Hotărârea de Guvern nr. 205/2021.

Sebastian Fârtat a depus astăzi jurământul de credință, într-o ceremonie desfășurată în sistem de vidoconferință la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Sebastian Fârtat a fost eliberat și renumit în funcția de prefect al județului Vâlcea în ședința de Guvern din 3 martie 2021, în conformitate cu recentele modificări aduse Codului Administrativ și potrivit cărora funcțiile de prefect și subprefect redevin funcții de demnitate publică.

De mai bine de un an fac parte din echipa care coordonează Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea și sunt onorat să continui munca pe care am început-o și proiectele pe care le-am demarat împreună cu această echipă de oameni dedicați. Mă refer aici la angajații Prefecturii și la instituțiile aflate sub coordonarea Instituției Prefectului. Împreună, am trecut prin mari provocări, unele dintre ele fără precedent, însă am convingerea că și de acum înainte vom colabora la fel de bine în interesul locuitorilor acestui județ.

Vreau să îi mulțumesc doamnei Carmen Popescu, fostul subprefect al județului, pentru lunile în care am conlucrat din aceste funcții. Îi transmit că o aștept să se reîntoarcă cât mai curând la Prefectură și îi doresc multă sănătate.

Felicitări domnului Achim, noul subprefect al județului. Sunt convins că vom face echipă bună și împreună vom găsi soluțiile pentru a depăși aceste momente dificile pe care le traversăm în prezent și orice provocări vor apărea de acum înainte.

Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea rămâne un etalon al implicării, al legalității, al transparenței și al responsabilității!- Sebastian Fârtat.

În cadrul ceremoniei a depus jurământul și noul subprefect al județului Robert-Vasile Achim, numit în această funcție prin Hotărârea de Guvern nr. 278/2021.

