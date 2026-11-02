Accident grav pe DN 7, la Boița! O adolescentă de 16 ani și alte trei persoane au ajuns la spital

Accident grav pe DN 7, la Boița, după o depășire neregulamentară. Patru persoane, inclusiv o adolescentă de 16 ani, au ajuns la spital.
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seara, 1 noiembrie, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Boița, județul Sibiu, spre Vâlcea. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, printre victime aflându-se și o adolescentă în vârstă de 16 ani.
Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, coliziunea s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi ar fi efectuat o depășire neregulamentară și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.
Accidentul a avut loc la kilometrul 249+850 al DN 7, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri pentru intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor.
Patru persoane au fost transportate la spital după accidentul de la Boița
În cele două autoturisme se aflau cinci persoane, toate fiind evaluate inițial de echipajele medicale ajunse la fața locului.
În urma examinării, patru dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Este vorba despre șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 63 de ani, o femeie de 61 de ani, un tânăr de 18 ani și o adolescentă de 16 ani.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, victimele prezentau diferite traumatisme și simptome: dureri cervicale, traumatism la nivelul toracelui și leziuni în zona mandibulei. Minora de 16 ani se afla într-o stare post-lipotimică.
Cea de-a cincea persoană implicată în accident a refuzat transportul la unitatea medicală.
Depășire neregulamentară, cauza preliminară a accidentului de pe DN 7
Primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri indică faptul că accidentul s-ar fi produs din cauza unei manevre de depășire neregulamentară.
Un bărbat de 57 de ani, din județul Alba, care conducea pe DN 7, în direcția Sibiu – Râmnicu Vâlcea, s-ar fi angajat în depășirea unui vehicul și ar fi intrat în coliziune cu o mașină care circula regulamentar din sens opus.
Cel de-al doilea autoturism era condus de un bărbat de 63 de ani, din municipiul Sibiu. Acesta și trei pasageri aflați în mașină au fost răniți în urma impactului.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.
Intervenție de urgență pe DN 7. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul ISU Sibiu și Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii au intervenit cu două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.
Din cauza accidentului și a operațiunilor de salvare, circulația pe DN 7 a fost blocată temporar în ambele direcții.
Polițiștii au continuat cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii coliziunii.