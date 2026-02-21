Case înghițite de pământ și zeci de familii izolate din cauza unei alunecări de teren

O alunecare de teren reactivată în comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a rupt un drum comunal pe circa 70 de metri, izolând 79 de gospodării. Situația, agravată de precipitațiile recente, taie satul Șerbănești în două, complicând accesul ambulanțelor și al pompierilor.

Primarul localității, Dorel Ancuța, a declarat că alunecarea este una veche, produsă inițial în 2023, dar care s-a reactivat în urma precipitațiilor abundente din ultimele săptămâni. Circulația rutieră este în prezent complet blocată în zonă.

„Sunt 79 de gospodării izolate. Alunecarea de teren s-a reactivat în luna ianuarie și situația se agravează treptat. Nu există o rută alternativă accesibilă, decât o cale de ocolire pe o pășune din apropiere, unde se poate circula doar cu vehicule 4x4. Ambulanțele și pompierii pot ajunge doar cu mașini mici, iar în caz de deces, transportul nu este posibil, pentru că biserica se află în zona izolată, iar cimitirul de cealaltă parte”, a explicat edilul pentru Agerpres.

Acesta a menționat că a sesizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, iar o comisie de specialiști, sub coordonarea Prefecturii, a evaluat deja terenul. Cu toate acestea, până în prezent nu au fost demarate lucrări de stabilizare, iar alunecarea continuă să se extindă.

„Din 2023 nu s-a intervenit deloc. Nu am primit fonduri guvernamentale, iar bugetul local nu permite o lucrare de o asemenea amploare. În prezent, alunecarea afectează platforma drumului pe o lungime de circa 70 de metri. Nicio casă nu este deocamdată în pericol, însă o gospodărie din apropiere a fost evacuată încă din 2023”, a adăugat primarul Ancuța.