Medvedev spune că Rusia nu vrea un conflict global: "Nu suntem nebuni"
„Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus”, a atras el atenţia
Lumea devine mai periculoasă, afirmă fostul președinte Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, dar Moscova nu vrea să ia parte la un conflict global.
„Situaţia este foarte periculoasă”, a declarat Medvedev pentru Reuters, TASS şi bloggerul rus WarGonzo, specializat în război, într-un interviu acordat la reşedinţa sa din afara Moscovei.
„Pragul durerii scade”, a adăugat el.
„Nu suntem interesaţi de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?”, a afirmat Medvedev.
„Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus”, a atras el atenţia.
Medvedev spune că dacă noul tratat START expiră și nu este înlocuit, lumea va trebui să fie alarmată că „cele mai mari puteri nucleare nu ma au limite, probabil pentru prima dată de la începutul anilor 1970”.
„Nu vreau să spun că asta înseamnă imediat o catastrofă şi va începe un război nuclear, dar ar trebui să alarmeze pe toată lumea”, a el.
Tratatele de control al armelor, a spus Medvedev, au jucat un rol crucial nu doar în limitarea numărului de focoase nucleare, ci şi ca o modalitate de a verifica intenţiile şi de a asigura un anumit element de încredere între marile puteri nucleare.
„Când există un acord, înseamnă că există încredere, dar când nu există niciun acord, înseamnă că încrederea s-a pierdut”, a spus Medvedev.
