Trafic blocat pe pe DN 7, în județul Vâlcea. Un șofer este grav rănit, după ce camionul său a aterizat într-un șanț

Circulația ruteră a fost oprită duminică după-amiază pe ambele sensuri pe drumul național DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu în localitatea Proieni, din județul Vâlcea, după ce un TIR a intrat într-un șanț. Șoferul camionului a fost extras de echipa de descarcerare în stare de inconștiență.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 211, localitatea Proieni, județul Vâlcea, conducătorul unui autocamion a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara carosabilului, pe sensul de mers către Sibiu - Râmnicu Vâlcea. A rezultat rănirea șoferului, care este inconștient.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”, a transmis Centrul Infotrafic.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un șofer de 45 de ani, străin, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț.

”Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în eveniment a fost implicat un singur vehicul, respectiv o autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean străin, care ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț. În urma accidentului , conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a afirmat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea.

La fața locului a intervenit și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, care au scos șoferul din cabină, l-au predat unui echipaj și a asigurat măsuri de prevenire și stingere la fața locului.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauzele în care s-a produs incidentul rutier.