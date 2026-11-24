Trafic în condiții de iarnă în mai multe județe din România. Ninge la Rânca, carosabilul este umed pe autostrăzi, iar ceața reduce vizibilitatea.
Șoferii care pornesc la drum trebuie să manifeste prudență sporită, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece. În mai multe județe din țară sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar pe anumite sectoare de drum circulația se desfășoară în condiții de iarnă.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, în județul Gorj, în zona montană Rânca, pe DN 67C, s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ trei centimetri. Deși ninsoarea s-a oprit, utilajele de deszăpezire continuă să intervină pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.
Carosabil umed în mai multe județe. Unde sunt probleme de vizibilitate
La nivel național sunt raportate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov și Satu Mare, șoselele sunt umede, însă nu există depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.
Probleme de vizibilitate sunt semnalate în județul Călărași, unde ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe artere rutiere. Până la momentul raportării, nu au fost înregistrate evenimente rutiere în zonele respective.
Și pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Brașov se circulă pe carosabil umed, în condițiile în care pe anumite porțiuni sunt înregistrate precipitații sub formă de ploaie.
Recomandările Poliției pentru șoferi
Reprezentanții Centrului Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să adapteze permanent viteza la starea carosabilului și la condițiile meteorologice.
Pentru evitarea accidentelor, șoferii sunt sfătuiți:
să reducă viteza pe sectoarele de drum cu carosabil umed sau acoperit cu zăpadă;
să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față;
să se asigure temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre;
să evite depășirile și schimbările bruște de direcție;
să manifeste atenție sporită în zonele afectate de ceață și precipitații.
Condițiile meteo se pot schimba rapid, în special în zonele montane, astfel că verificarea stării drumurilor înainte de plecare și adoptarea unei conduite preventive la volan sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic.