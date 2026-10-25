Alocațiile pentru copii ar putea crește de la 1 ianuarie 2027

Publicat 25 oct. 2026, 17:10 Sursă kanald

Alocațiile copiilor ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027. Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a susținut necesitatea indexării, dar a precizat că subiectul nu a fost încă discutat în Guvern.

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