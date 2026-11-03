ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului
ANAF
ANAF introduce chestionare anonime prin cod QR. Contribuabilii pot evalua angajații, timpul de așteptare și serviciile primite la ghișee.
Contribuabilii care merg la sediile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor putea semnala mai ușor problemele întâmpinate și vor putea evalua serviciile primite. Instituția introduce un sistem de feedback accesibil prin scanarea unui cod QR, afișat în unitățile fiscale din țară.
Prin intermediul unui chestionar online, persoanele care interacționează cu funcționarii ANAF vor putea transmite opinii despre timpul petrecut la coadă, comportamentul angajaților, claritatea informațiilor primite și modul în care le-au fost soluționate solicitările.
Potrivit instituției, formularul va putea fi completat în aproximativ două minute și va fi anonim. Noul mecanism urmează să fie disponibil în sediile fiscale începând cu săptămâna viitoare.
Ce pot reclama contribuabilii la ANAF
Chestionarul a fost conceput pentru a evalua experiența concretă a persoanelor care solicită servicii la administrațiile fiscale. Răspunsurile vor fi asociate unității în care a avut loc interacțiunea, astfel încât instituția să poată identifica problemele specifice fiecărui sediu.
Printre aspectele care vor putea fi evaluate se numără:
timpul de așteptare până la preluarea solicitării;
amabilitatea și profesionalismul angajaților ANAF;
claritatea explicațiilor și a informațiilor oferite;
stadiul în care se află rezolvarea cererii;
dificultățile întâmpinate în relația cu administrația fiscală;
situațiile în care contribuabilii au fost nevoiți să revină de mai multe ori la ghișeu pentru aceeași problemă.
De asemenea, persoanele care completează formularul vor putea acorda un calificativ general serviciilor primite și vor avea posibilitatea să transmită propuneri privind schimbările pe care le consideră necesare.
Chestionarul ANAF este anonim și durează două minute
Pentru a transmite o evaluare, contribuabilii vor trebui să scaneze codul QR afișat în sediul unității fiscale. Ulterior, vor putea completa formularul direct de pe telefon, fără să fie necesară identificarea lor.
ANAF precizează că răspunsurile sunt anonime și nu influențează în niciun fel modul în care sunt soluționate cererile sau dosarele contribuabililor.
Instituția dorește să colecteze opinii despre experiența directă a cetățenilor în relația cu administrația fiscală, nu să realizeze o evaluare generală a activității ANAF la nivel național.
Astfel, nemulțumirile privind timpul de așteptare, comportamentul personalului sau dificultățile administrative vor putea fi analizate separat, în funcție de sediul fiscal la care au fost semnalate.
Ce urmărește ANAF prin noul sistem de evaluare
Potrivit reprezentanților instituției, feedbackul primit va fi utilizat pentru identificarea problemelor și stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite publicului.
Printre obiectivele anunțate se află reducerea timpilor de așteptare, simplificarea procedurilor și îmbunătățirea comunicării dintre funcționarii fiscali și contribuabili.
ANAF urmărește, de asemenea, să identifice situațiile în care oamenii sunt nevoiți să facă mai multe drumuri pentru rezolvarea aceleiași solicitări. Aceste informații ar putea ajuta instituția să observe unde sunt necesare modificări în organizarea activității.
Reprezentanții Fiscului îi încurajează pe contribuabili să utilizeze noul chestionar și să ofere răspunsuri sincere, astfel încât măsurile adoptate să țină cont de problemele semnalate la nivel local.
Aproape 100.000 de contribuabili au evaluat deja serviciile ANAF
Inițiativa vine după un amplu exercițiu de evaluare a serviciilor fiscale, în cadrul căruia aproape 100.000 de contribuabili au transmis răspunsuri privind experiența avută în relația cu ANAF.
Datele centralizate pentru această evaluare au evidențiat diferențe între serviciile oferite direct la ghișee și cele digitale. Interacțiunea cu unitățile fiscale a primit calificative mai bune decât unele dintre instrumentele online ale instituției.
De exemplu, Spațiul Privat Virtual (SPV) și portalul ANAF au fost evaluate mai modest decât interacțiunea directă cu funcționarii. Au fost semnalate dificultăți legate de funcționarea platformelor, accesul la informații și utilizarea serviciilor digitale.
Prin noul sistem bazat pe coduri QR, ANAF dorește să obțină feedback punctual de la persoanele care ajung la ghișee și să identifice mai rapid aspectele care necesită îmbunătățiri.
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