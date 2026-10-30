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Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat30 oct. 2026, 14:53
Sursăg4media

Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a alertat joi, 29 octombrie 2026, asupra activității unor grupări pretins ortodoxe care folosesc abuziv simbolurile bisericești pentru a strânge fonduri.

Comunicatul Sinodului BOR arată că aceste formațiuni desfășoară slujbe similare celor ale Bisericii Ortodoxe, utilizând titulaturi, veșminte și icoane specifice. Conform documentului, scopul acestor activități este crearea unei confuzii în rândul credincioșilor, cărora li se solicită donații pentru construcția de lăcașuri de cult sau pentru alte proiecte sociale.

Sinodul a decis ca centrele eparhiale să implementeze măsuri pastorale la nivel local. Acestea vizează informarea corectă a enoriașilor despre pericolul aderării la grupări schismatice și subliniază necesitatea păstrării comuniunii cu Biserica canonică.

Ședința de conducere a BOR s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel.

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