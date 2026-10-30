Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026

O platformă online este ușor de folosit atunci când poți găsi rapid ceea ce cauți, înțelegi ce urmează să se întâmple după fiecare acțiune și știi unde să ceri ajutor dacă apare o problemă. Aceste criterii sunt utile indiferent dacă folosești o aplicație bancară, un magazin online sau un serviciu de divertisment.

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