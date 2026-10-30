Interviu în exclusivitate cu ministrul justiției, Radu Marinescu, realizat de Alessia Păcuraru

Publicat 30 oct. 2026, 16:19 Actualizat 30 oct. 2026, 16:25

Ministrul justiției, Radu Marinescu, este invitatul Alessiei Păcuraru în episodul 2 al proiectului „Sub semnul legii“, un interviu în exclusivitate la Realitatea PLUS. Discuția, filmată la sediul Ministerului Justiției, abordează starea sistemului judiciar, atacurile la adresa magistraților și prioritățile noului mandat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sub semnul legii