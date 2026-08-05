Economie· 1 min citire

Comisia Europeană susține că România nu are probleme cu energia, în timp ce țara importă masiv de la patru vecini

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 5 aug. 2026, 09:42

Comisia Europeană consideră că România nu are probleme privind aprovizionarea cu electricitate. Asta în timp ce țara noastră ajunge să importe de la patru vecini la orele de vârf, în timpul serii, pentru că a asigura consumul național, conform Realitatea PLUS.

Oficialii de la Bruxelles susțin că monitorizează atent situația și sunt pregătiți să convoace de urgență grupul European de coordonare, asta dacă riscurile se vor agrava. În ceea ce privește producția de energie nucleară, oficialii au explicat că centralele dispun deja de sisteme de rezervă și de planuri de urgență.

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