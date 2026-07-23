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Economie· 2 min citire
Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu: Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz
Petrol
Publicat23 iul. 2026, 09:25
SursăRealitatea.net
Prețurile petrolului au urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra petrolierelor din Marea Roșie și noile lovituri lansate de Statele Unite asupra Iranului au stârnit temeri că livrările de țiței ar putea fi afectate.
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