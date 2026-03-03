Preţurile de referinţă la gaze în Europa au trecut de 54 de euro
Gaze naturale tarife Europa
De la închiderea şedinţei de vineri şi până în prezent, preţurile de referinţă la gaze au crescut cu peste 60%.
Prețurile de refernță la gaze în Europa au crescut cu peste 20%, marți dimineață, în contextul incertitudinii privind durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum şi la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie.
La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 23,04%, la 54,76 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).
Aceasta este a doua zi în care prețurile au crescut semnificativ, după ce instalația de la Ras Laffan din Qatar a fost închisă ca urmare a unui atac iranian cu drone.
Mai mulţi cumpărători solicită livrarea anticipată a transporturilor de gaze lichefiate pentru a încerca să satisfacă cererea acum, sperând că situaţia se va ameliora în curând, potrivit Agerpres.
Creștere cu 60% a prețurilor
De la închiderea şedinţei de vineri şi până în prezent, preţurile de referinţă la gaze au crescut cu peste 60%, o volatilitate nemaiîntâlnită după criza energetică din 2022.
„Ne aşteptăm la o volatilitate substanţială a preţurilor în următoarele zile, pe măsură ce participanţii de pe piaţă evaluează impactul pierderilor de producţie asupra propriilor portofolii de aprovizionare. Cumpărătorii care vor fi cei mai agresivi în achiziţiile spot pe termen scurt vor fi probabil cei de pe pieţele din Asia-Pacific”, a declarat Ross Wyeno, director la S&P Global Energy.
Analiştii Goldman Sachs Group Inc. şi-au majorat previziunile pentru preţurile gazelor în Europa pentru aprilie 2026, de la 36 de euro, până la 55 de euro pe megawatt-oră. Întrucât cea mai mare parte a gazelor lichefiate din Qatar merge în Asia, analiştii se aşteaptă ca preţurile spot asiatice să crească în linie cu preţurile europene.
- 08:00 - Traian Băsescu avertizează populația: „Avem două războaie care se află la distanțe mici!”
- 07:58 - Guvernul caută variante pentru a stabiliza prețul la pompă
- 07:49 - Bugetul pe 2026, pe ultima sută de metri: dezbateri în plenul Parlamentului astăzi, vot decisiv mâine
- 23:22 - Șoc la pompă. Două scumpiri în doar 24 de ore! Motorina premium atinge pragul psihologic de 10 lei litrul
