Scumpiri masive la polițele RCA: prețurile uriașe îi fac pe șoferi să își lase mașinile în parcare. Avertismentul oficial al BNR

Publicat 19 aug. 2026, 08:49 Sursă Realitatea.net

Un nou val de scumpiri lovește șoferii din România. Toate companiile de asigurări au majorat tarifele pentru polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile au crescut cu peste 50% de la începutul anului, conform Realitatea PLUS.

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