Se reface drumul spre Transalpina Ski Resort

Incepand din aceasta iarnă, turiștii vor putea circula in conditii normale spre pârtia de schi Transalpina.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Rădulescu.In prezent se lucrează la asfaltarea drumului care duce la domeniul schiabil Transalpina Ski Resort, pe DN 7A, spre Obârşia Lotrului.

Recent Constantin Rădulescu a verificat in teren stadiul lucrărilor de reabilitare a covorului asfaltic pe tronsonul Voineasa-Obârşia Lotrului. Lucrările au fost demarate in aceste zile de reprezentantii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Prezent in zona in aceasta săptămâna directorul CNAIR, Narcis Neaga, a asigurat autoritatile vâlcene de faptul că sunt prevăzute investiţii pe acest tronson de drum şi în perioada următoare."Mai sunt, însă, câteva poziţii în care trebuie să intervenim. Bugetul este cum este... Noi nu tratăm cu rea-credinţă, dar pe acest drum către Transalpina Ski Resort vor urca austrieci, sârbi, toate naţiile iubitoare de sporturi de iarnă şi este una dintre cele mai frumoase pârtii de schi din Europa cu care noi ne mândrim", a precizat Constantin Rădulescu.Pârtia de schi de la Obârşia Lotrului – Transalpina Ski Resort – a fost dată în folosinţă la sfârşitul anilor 2012. Investiția in valoare de 34 de milioane de euro a fost susţinută din fonduri ale statului român.Transalpia Ski Resort este considerat unul dintre cele mai moderne domenii schiabile din România.