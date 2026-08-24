Sorin Grindeanu avertizează: Legea salarizării riscă să nu fie adoptată la timp. „Termene aproape imposibil de îndeplinit”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că noua Lege a salarizării unitare are șanse reduse să fie adoptată până la termenul necesar pentru respectarea jaloanelor PNRR.
Liderul social-democrat spune că încă nu există un punct de vedere comun între ministerele implicate, iar timpul rămas pentru adoptare, eventuale contestații la CCR și promulgare este foarte scurt.
Nu există încă o formă finală
Grindeanu a declarat că a discutat cu ministrul Muncii, Florin Manole, însă negocierile dintre Ministerele Muncii, Sănătății și Educației nu au dus încă la o concluzie. În aceste condiții, proiectul nu are deocamdată o formă care să poată fi trimisă Parlamentului.
„Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată.”
Termenele PNRR, principala miză
Liderul PSD susține că România are nevoie de o lege a salarizării, dar aceasta trebuie dezbătută și construită pe criterii echitabile pentru categoriile vizate. În același timp, respectarea calendarului PNRR pune presiune suplimentară asupra procesului legislativ.
„Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a spus Grindeanu, referindu-se la pașii care ar trebui parcurși într-un interval foarte scurt.
Discuții la Cotroceni
Marți, liderii partidelor urmează să discute din nou despre proiect, la Cotroceni. Până atunci, însă, rămâne neclar dacă ministerele vor reuși să ajungă la o variantă comună care să poată fi transmisă Parlamentului și adoptată în termen.
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