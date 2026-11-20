Călin Georgescu, din nou în fața magistraților. Ce solicită procurorii DIICOT
Calin Georgescu - Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu, în fața unei decizii decisive la Curtea de Apel București
Călin Georgescu ajunge vineri, 20 noiembrie, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, unde se va judeca o contestație importantă formulată de procurorii DIICOT. Aceștia solicită menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv, după ce Tribunalul București a decis înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu.
Ședința de judecată este programată pentru ora 9:00, iar hotărârea instanței va stabili dacă Călin Georgescu va putea părăsi Arestul Central pentru a executa măsura preventivă la domiciliu.
DIICOT cere menținerea arestului preventiv pentru Călin Georgescu
Contestația procurorilor vine după ce, pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Judecătoarea care a analizat cererea a apreciat că nu există suficiente dovezi care să demonstreze că banii proveniți din presupusa înșelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la acesta.
Totodată, magistratul a considerat că nu au fost identificate argumente care să indice existența unui pericol ridicat ca fostul candidat să comită noi infracțiuni sau să nu respecte obligațiile impuse de o măsură preventivă mai puțin restrictivă.
Procurorii DIICOT nu au fost însă de acord cu această soluție și au contestat hotărârea Tribunalului București.
În cazul în care arestul la domiciliu va fi menținut de instanța superioară, Călin Georgescu va trebui să respecte mai multe obligații, printre care purtarea unei brățări electronice de supraveghere și comunicarea periodică a informațiilor referitoare la mijloacele sale de existență.
O nouă decizie privind arestul la domiciliu, contestată de procurori
Situația juridică a lui Călin Georgescu este complicată și de o altă hotărâre pronunțată recent.
Pe 18 noiembrie, Tribunalul Ilfov a dispus, la rândul său, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Și această decizie a fost contestată de procurorii DIICOT.
Dosarul respectiv nu primise încă un termen de judecată la Curtea de Apel București la momentul publicării informațiilor.
Călin Georgescu, trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune
Pe lângă disputele privind măsurile preventive, Călin Georgescu este implicat și într-un dosar penal în care a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie, pentru acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În același dosar este judecat și Ionel Rusen, considerat un apropiat al fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Ancheta a pornit de la o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase. Pentru realizarea operațiunii ar fi fost necesară obținerea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro.
Potrivit acuzațiilor din dosar, Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian, Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea finanțării ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro. Ulterior, omul de afaceri ar fi transferat încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că împrumutul ar putea fi majorat până la 15 milioane de euro.
Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat recuperarea sumei totale de 1,1 milioane de euro, bani despre care susține că nu i-ar mai fi primit înapoi.
Decizia Curții de Apel București privind contestația DIICOT reprezintă un nou moment important în evoluția dosarului lui Călin Georgescu.
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