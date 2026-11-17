Banca Națională a României a anunțat marți, 17 noiembrie 2026, cursul de referință al monedelor. Euro este cotat la 5,3485 lei, iar dolarul american la 4,8665 lei.
BNR a comunicat în marți, 17 noiembrie 2026, cursul de referință pentru principalele monede. Anunțul a fost făcut în jurul orei 13:00, după încheierea ședinței oficiale.
Cotația euro este de 5,3485 lei, iar dolarul american se schimbă la 4,8665 lei. Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0070 unități, fiind cotată la 6,4173 lei.
Gramul de aur s-a depreciat cu 0,5385 unități, ajungând la valoarea de 603,7755 lei. Alte cotații ale zilei includ: lira turcească la 0,0965 lei, francul elvețian la 5,7981 lei, leul moldovenesc la 0,2652 lei și hryvna ucraineană la 0,1072 lei.
Cursuri la bănci
Potrivit datelor de pe curs-valutar-bnr.ro, CEC Bank oferă cel mai avantajos curs valutar pentru ziua de marți. Banca cumpără euro cu 5,2900 lei și dolarul cu 4,7900 lei. La vânzare, cel mai bun curs pentru moneda americană este de 4,9300 lei.
La BCR, cursul de cumpărare al euro este de 5,2730 lei, iar la vânzare de 4,9580 lei. Pentru dolar, BCR oferă un curs de cumpărare de 4,7730 lei și unul de vânzare de 4,8550 lei.
BRD cumpără euro cu 5,2640 lei și îl vinde cu 5,4290 lei. Cursul pentru dolar este de 4,7900 lei atât la cumpărare, cât și la vânzare.
ING Bank a stabilit un curs de cumpărare al euro de 5,3100 lei și unul de vânzare de 5,3848 lei. Pentru dolarul american, cursurile sunt de 4,8299 lei la cumpărare și 4,8979 lei la vânzare.