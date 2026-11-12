Furt de 60.000 de lei pe un șantier din Râmnicu Vâlcea

Trei tineri au fost identificați și reținuți după furtul unor scule și echipamente de 60.000 de lei de pe un șantier din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.
Un furt în valoare de aproximativ 60.000 de lei, comis pe un șantier din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost elucidat de polițiști după aproape trei luni de cercetări. Trei tineri, cu vârste între 20 și 28 de ani, au fost identificați de anchetatori, iar în urma unor percheziții desfășurate în județul Dâmbovița au fost recuperate o parte dintre bunurile sustrase.
Ținta hoților a fost un șantier situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, în apropierea sediului Consiliului Județean Vâlcea. Din două containere amplasate în incinta construcției au dispărut mai multe scule și echipamente profesionale folosite în domeniul construcțiilor.
Potrivit informațiilor din anchetă, furtul ar fi fost comis în noaptea de 9 spre 10 august 2026. Persoane necunoscute au pătruns în cele două containere și au sustras echipamentele, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 60.000 de lei.
Percheziții în județul Dâmbovița. Trei tineri, luați la audieri
Cazul a fost investigat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, care au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea bunurilor furate.
După aproximativ trei luni de investigații, anchetatorii au ajuns la trei tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 28 de ani.
În data de 10 noiembrie 2026, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în comuna Uliești, județul Dâmbovița. În urma descinderilor, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri care ar proveni din furtul comis pe șantierul din Râmnicu Vâlcea.
Cei trei tineri au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru audieri. Ulterior, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
Suspecții, plasați sub control judiciar pentru furt calificat
Miercuri, 11 noiembrie 2026, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de cei trei tineri.
Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru clarificarea contribuției fiecăruia dintre suspecți.
La acțiunile desfășurate de polițiștii vâlceni au participat și specialiști ai Serviciului Criminalistic, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Vâlcea, precum și polițiști din județul Dâmbovița.
Ancheta continuă pentru recuperarea integrală a prejudiciului de aproximativ 60.000 de lei și pentru documentarea întregii activități infracționale.